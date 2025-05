Anticiclone subtropicale protagonista indiscusso in Sicilia. Per il ponte dell’1 maggio nell’Isola arriveranno temperature estive con picchi di 31 gradi a Catania e 32 a Siracusa, secondo 3BMeteo. Il caldo riguarderà tutta l’Italia, poi da domenica sul Nord si abbatteranno i temporali, mentre la Sicilia non verrà coinvolta nell’ondata di maltempo.