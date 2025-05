Catania, poliziotto pestato da detenuto in carcere

CATANIA – “Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito per futili da un detenuto straniero, ma siciliano di adozione. Colpito con calci e pugni ha riportato una trauma cranico e alle costole. I medici hanno dovuto suturare con dei punti una ferita alla testa. E’ stato giudicato guaribile in 30 giorni”. La denuncia arriva dal consigliere nazionale per la Sicilia del Sappe (il sindacato di polizia), Francesco Pennisi, che ribadisce “la richiesta per l’uso del taser, oltre al rafforzamento degli organici”, ma ritiene anche “fondamentale la tempestiva e coordinata azione tra i vari livelli dell’amministrazione”.

“Quel che sta succedendo nelle ultime settimane nelle carceri, tra suicidi, aggressioni, risse, evasioni – commenta Donato Capece, segretario generale del Sappe – è di inaudita gravità ed è la conseguenza dello scellerato smantellamento delle politiche di sicurezza delle carceri attuato nel passato. Il sistema penitenziario, per adulti e minori, si sta sgretolando ogni giorno di più e ha assoluta necessità di interventi urgenti”.