Playoff: una cinquina per il Catania

Feralpisalò, Torres, Monopoli, Rimini o Pescara. L’avversario del Catania nel primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C uscirà da una di queste cinque squadre. Al gruppo formato dalle terze classificate (Feralpisalò, Torres, Monopoli) e dalla vincitrice della Coppa Italia (Rimini) si è aggiunta come quinta testa di serie il Pescara, la migliore delle promosse dal secondo turno della fase del girone. Giovedì, alle 12.30, il sorteggio integrale accoppierà il Catania a una di queste 5 squadre. In quanto non testa di serie, la formazione di Toscano giocherà l’andata in casa, domenica al Massimino, e il ritorno in trasferta mercoledì prossimo e avrà bisogno di vincere almeno una delle due sfide per superare il turno. Con due pareggi va avanti la testa di serie, stesso discorso con una vittoria a testa con identico scarto.

Del gruppo delle non teste di serie fanno parte anche Crotone, Giana Erminio, Vis Pesaro e Atalanta Under 23. Sono queste le altre qualificate alla fase nazionale al termine di un secondo turno degli spareggi promozione che ha riservato non poche sorprese. Nel girone A l’Albinoleffe, in vantaggio fino a 15′ dalla fine, ha perso per 3-1 contro l’Atalanta U23. Il gol di Zoma nel primo tempo è stato ribaltato da Vlahovic (30′ st), Ceresoli (41′ st e Vavassori (46′ st). Colpo in trasferta anche per la Giana Erminio sul campo del Renate (2-1) con un gol al 6′ di recupero di Tirelli dopo un errore del portiere Nobile in uscita. Nel girone B al Pescara bastano 20′ per realizzare due gol con Pierozzi e Merola e difenderli dalla Pianese che trova la rete solo a 11′ dalla fine con Bacchin. Con il Pescara passa anche la Vis Pesaro che vince in casa dell’Arezzo grazie alla rete di Okoro al 26′ della ripresa: nella ripresa un rigore sbagliato per parte nel giro di 5 minuti (Di Paola per gli ospiti, Pattarello per i padroni di casa). Il Crotone elimina una combattiva Juventus Next Gen pareggiando 0-0 e spuntandola grazie al migliore piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

RISULTATI

GIRONE A

AlbinoLeffe-ATALANTA U23 1-3

25′ pt Zoma, 30′ st Vlahovic, 41′ st Ceresoli, 46′ st Vavassori

Renate-GIANA ERMINIO 1-2

12′ pt Calì, 25′ pt Nichetti, 51′ st Tirelli

GIRONE B

PESCARA-Pianese 2-1

6′ pt Pierozzi, 16′ pt Merola, 34′ st Bacchin

Arezzo-VIS PESARO 0-1

26′ st Okoro

GIRONE C

CROTONE-Juventus Next Gen 0-0

CATANIA-Potenza 1-0

43′ st Inglese