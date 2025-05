Playoff: Crotone e Cerignola pescano male

Big match Crotone-Vicenza, scoglio Atalanta U23 per il Cerignola. Il sorteggio del secondo turno nazionale dei playoff non è favorevole alle formazioni del girone C.

La mano del capocannoniere all time della Serie C, Felice Evacuo, ha pescato per il Crotone, uscito vincente dalla doppia sfida con la Feralpisalò, quella che sembra la peggiore delle seconde: il Vicenza finalista lo scorso anno, giunto a un passo dalla promozione diretta nel girone A e sopravanzato solo allo sprint finale dal Padova.

Non è andata bene neppure al Cerignola. La squadra dell’ex allenatore rossazzurro Peppe Raffaele ha pescato la più in forma tra le non teste di serie, l’Atalanta U23, ottava nel girone A ma travolgente contro la Torres (7-1 nella sfida d’andata).

Meglio il Pescara, che dopo aver estromesso il Catania è diventato testa di serie grazie all’eliminazione di tutte le terze classificate. Gli uomini di Baldini sfideranno la Vis Pesaro, sesta nel girone B e qualificatasi grazie al rocambolesco 4-3 a Rimini.

Per la Ternana, l’altra seconda classificata al primo impegno in questi spareggi promozione, c’è la rivelazione Giana Erminio, espressione di un piccolo centro come Gorgonzola ma capace di eliminare il Monopoli, terzo nel girone C, battendolo sia all’andata sia al ritorno.

Definiti anche gli abbinamenti delle semifinali (25 e 28 maggio): la vincente di Atalanta U23-Audace Cerignola sfiderà quella di Vis Pesaro-Pescara, chi prevarrà tra Crotone e Vicenza se la vedrà con la vincente di Giana Erminio-Ternana.

Secondo turno nazionale (18 maggio and. – 21 maggio rit.)

Giana Erminio – Ternana* (gara 1)

Crotone – LR Vicenza* (gara 2)

Vis Pesaro – Pescara* (gara3)

Atalanta U23 – Audace Cerignola* (gara 4)

*testa di serie, ritorno in casa.

Semifinali (25 maggio and. – 28 maggio rit.)

Semifinale A: Vincente Atalanta U23 – Audace Cerignola / Vincente Vis Pesaro – Pescara*

Semifinale B: Vicente Crotone – LR Vicenza / Vincente Giana Erminio – Ternana*

*ritorno in casa

Finale (2 giugno and. – 7 giugno rit.)

Vincente semifinale B (and. in casa) – Vincente semifinale A (ritorno in casa)