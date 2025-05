Playoff: cade il Crotone

Si apre con la vittoria esterna del Vicenza nel big match con il Crotone il secondo turno nazionale dei playoff in Serie C. Biancorossi in vantaggio allo Scida nel recupero del primo tempo con un colpo di testa di Leverbe da angolo. Gli ospiti potrebbero raddoppiare in avvio di secondo tempo, ma Morra si fa parare da D’Alterio un rigore decretato per un fallo in uscita del portiere sullo stesso Morra. A metà della ripresa il pari dei padroni di casa con un altro colpo di testa, stavolta di Murano su cross di Giron. Sei minuti più tardi il gol decisivo di Ferrari, autore di una deviazione sotto misura su tiro di de Col. Allo scadere espulso tra i locali Cargnelutti per doppia ammonizione. Alle 18.15 via alle altre tre sfide: Atalanta U23-Audace Cerignola, Vis Pesaro-Pescara, Giana Erminio-Ternana.

CROTONE-VICENZA 1-2

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Guerini (39′ st Cocetta), Cargnelutti, Di Pasquale (1′ st Armini), Giron (39′ st Silva); Gallo (23′ st Stronati), Vinicius; Ricci (10′ st Gomez), Tumminello, Vitale; Murano. In panchina: Martino, Sassi, Piras, Oviszach, Cantisani, Barberis, Groppelli, Rispoli, Schirò, Vilardi. Allenatore: Longo.

VICENZA (3-5-2): Confente; Cuomo (25′ st Sandon), Leverbe, Laezza; De Col, Della Latta, Carraro (21′ st Ronaldo), Zonta, Costa (41′ st Beghetto); Morra (25′ st Ferrari), Rauti (31′ st Della Morte). In panchina: Massolo, Pietro Gallo, Garnero, Talarico, Fantoni. Allenatore: Vecchi.

ARBITRO: Ubaldi di Roma.

RETI: 46′ pt Leverbe, 21′ st Murano, 26′ st Ferrari.

NOTE: spettatori 6.838. Al 5′ st D’Alterio para un rigore a Morra. Espulso al 45′ st Cargnelutti per doppia ammonizione. Ammoniti: Leverbe, Di Pasquale, D’Alterio, Cargnelutti, Ferrari. Angoli: 7-9. Recupero: 2′; 4′.

