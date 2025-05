Playoff: Atalanta U23 travolgente

E’ l’Atalanta Under 23 la squadra copertina dell’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. I nerazzurri, partiti da outsider, si propongono tra le squadre da battere.

Dopo avere eliminato a suon di gol Trento e Renate, i bergamaschi travolgono la Torres, terza nel girone B, spazzata via già nel primo tempo dalle reti di Vavassori (24′, 39′ e 41′) e Vlahovic (31′). Cassa completa il settebello nella ripresa (24′ st, 34′ st e 49′ st) con una tripletta. Il gol della bandiera lo firma Zamparo (36′ st). Discorso qualificazione chiuso dopo il 7-1 in Lombardia.

Male tutte le terze classificate, teste di serie ma sconfitte ovunque. Gol e spettacolo anche a Gorgonzola, dove la Giana Erminio si impone 3-1 sul Monopoli, in dieci dal 32′ pt per l’espulsione di Miceli. Ospiti avanti al 4′ con una bella punizione di Bruschi, poi Stuckler (13′) e Nichetti (16′) ribaltano il risultato con due colpi di testa. Tanti i tiri in porta con salvataggi e occasioni da ambo le parti, sino a quando Lamesta, ancora di testa, va a segno al 17′ st.

A Crotone, invece, la spuntano i pitagorici 3-1 contro una FeralpiSalò dai due volti. Dopo un gol annullato agli ospiti per fallo in attacco e un rigore assegnato e poi tolto dal Var ai padroni di casa, segna Vinicius sugli sviluppi di un corner nel finale di primo tempo. Nella ripresa immediato pari in mischia di Crespi (3′ st) poi Tumminello in tuffo di testa e Murano con un’incornata prepotente fanno esultare lo Scida.

Nel derby, infine, il Rimini pareggia 1-1 a Pesaro al 91′. Partita vibrante ed interessante con diverse occasioni da rete giocata davanti a 3.200 spettatori (di cui 568 ospiti). Parigi colpisce il palo, poco prima della mezz’ora Paganini mette dentro di tacco su azione di corner. Nel finale Lombardi pareggia con un eurogol dalla distanza.