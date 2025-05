Picconate per rubare a scuola, presi ragazzini

CATANIA – Con una piccozza e un martello di grosse dimensioni due ragazzini di 15 e 17 anni di pomeriggio si sono intrufolati nella scuola catanese Cesare Battisti di via Zammataro per rubare nell’aula informatica. Ad accorgersi della loro presenza attraverso il sistema di videosorveglianza è stata la dirigente scolastica, che ha lanciato l’allarme richiedendo l’intervento dei poliziotti. Più pattuglie hanno raggiunto l’istituto scolastico: gli agenti hanno notato una grata in ferro a protezione di una finestra, forzata con l’utilizzo della piccozza. I due ragazzi con lo stesso arnese hanno tentato di forzare l’aula informatica: dopo aver picconato più volte la porta, i due ladri hanno rinunciato perché si sono sentiti scoperti dai poliziotti e hanno provato a fuggire, ma sono stati bloccati e arrestati.