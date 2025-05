Picchia a sangue la moglie e la avvolge in un tappeto

PADOVA – Picchia a sangue la moglie e la lascia tramortita sul terrazzo di casa, avvolta in un tappeto. La donna, però, è miracolosamente scampata alla morte e il 55enne albanese è stato arrestato per tentato omicidio aggravato. L’episodio è avvenuto il 6 maggio scorso a Megliadino San Vitale, ed è stato reso noto ieri dalla Procura. Il marito avrebbe cercato di strangolare la moglie, facendole perdere coscienza. Si sarebbe anche accanito su di lei con colpi alla testa, al volto, al torace e all’addome finché, credendola morta, priva di coscienza in un bagno di sangue, l’avrebbe trascinata sul terrazzo di casa e coprendola con un tappeto. Dalle indagini è emerso anche che l’uomo avrebbe maltrattato la donna, con minacce di morte quasi quotidiane, offese ripetute, costanti violenze psicologiche per tenerla sottomessa, limitandole la libertà di movimento e di frequentazione di altre. Tra gli episodi raccolti dagli investigatori vi è una precedente aggressione avvenuta il 26 agosto dello scorso anno, con colpi al viso, al torace e alle braccia.