Piano urbanistico, forum aperto ai catanesi

CATANIA – Il Comune di Catania ha promosso un forum dedicato al nuovo Piano urbanistico generale (Pug), articolato in tre giornate di ascolto e partecipazione attiva. Il forum, aperto a tutta la cittadinanza, si svolgerà nel Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele II n.121, nei giovedì 8, 15 e 22 maggio, a partire dalle 9 fino alle 18. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’amministrazione di raccogliere suggerimenti, proposte e visioni da parte dei cittadini, delle associazioni, dei tecnici, degli studenti e di tutti gli attori interessati allo sviluppo urbanistico della città. I contributi saranno valutati e potranno confluire nella redazione del documento preliminare del Pug.

8 maggio 2025 ore 9-18

Tema: vuoti urbani, aree dismesse, rigenerazione urbana, incontro nei quartieri. Un momento di confronto aperto sul recupero degli spazi abbandonati o sottoutilizzati, e sulle strategie di rigenerazione urbana in un’ottica partecipativa e sostenibile.

15 maggio 2025 ore 9-18

Tema: dimensione territoriale, periferie, questione abitativa, standard urbanistici. Il focus si sposta sulle periferie, l’equità abitativa e la qualità della vita nei quartieri più marginalizzati, nonché sulla definizione degli standard urbanistici minimi per una città inclusiva.

22 maggio 2025 ore 9-18

Tema: rischi, città attrattiva e sostenibile, economia urbana, incontro nei quartieri. Si parlerà di resilienza urbana, di sviluppo economico sostenibile e di come Catania possa diventare una città attrattiva sotto il profilo ambientale, culturale e sociale.

Durante ciascun incontro, saranno previsti momenti di dialogo diretto con i cittadini, tavoli tematici e spazi dedicati alla libera espressione di idee e progettualità. L’amministrazione comunale invita tutti i soggetti interessati a partecipare attivamente, sottolineando l’importanza di un processo di pianificazione realmente condiviso. Agli incontri, che si apriranno con l’introduzione del sindaco Trantino, parteciperanno il vicesindaco con delega all’Urbanistica, il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi e quello della commissione consiliare Urbanistica Erio Buceti. Sono stati invitati, oltre a tutti i consiglieri comunali, anche i presidenti dei sei municipi cittadini.