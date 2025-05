Pescara-Catania, ci siamo

Ormai ci siamo. Pescara-Catania è alle porte. Dopo la sconfitta di misura rimediata nella partita di andata, i rossazzurri cercano la rimonta nella sfida di ritorno con gli abruzzesi, in programma mercoledì alle 20 all’Adriatico e valida per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Agli etnei serve una vittoria con almeno due gol di scarto, in tutti gli altri casi saranno i padroni di casa ad andare avanti.

QUI CATANIA. Tribuna A affollata al Massimino per la seduta di rifinitura a porte aperte. Toscano, che dovrà fare a meno degli squalificati Ierardi e Sturaro, ha lasciato a riposo precauzionale il portiere Dini provando Raimo braccetto difensivo accanto a Di Gennaro e Celli con Guglielmotti esterno di centrocampo in una mediana completata da De Rose (alternatosi con Quaini nell’undici dei possibili titolari), Di Tacchio e Anastasio. In avanti Stoppa e Jimenez in appoggio a Inglese. Lunetta, in fase di ripresa dall’infortunio, si è allenato con i compagni.

QUI PESCARA. Grande attesa a Pescara, dove la tifoseria è in fermento. Previsti oltre 10mila spettatori. Potrebbe essere battuto il record stagionale di 11.844 presenze stabilito in occasione di Pescara-Ternana. Sold out da lunedì sera la curva Nord. Trasferta vietata per i residenti in Sicilia. Per quel che riguarda la formazione, da valutare il centrocampista Valzania, uscito al termine del primo tempo della sfida d’andata per un fastidio muscolare: Meazzi è l’alternativa. Squalificato capitan Brosco, al suo posto giocherà Lancini.

PROGRAMMA. Il programma completo del ritorno del primo della fase nazionale dei playoff prevede, sempre alle 20, Feralpisalò-Crotone (andata 1-3), Monopoli-Giana Erminio (and. 1-3), Rimini-Vis Pesaro (and. 1-1) e Torres-Atalanta U23 (and. 1-7). In caso di qualificazione, i rossazzurri, da non testa di serie, sfideranno con la stessa formula (andata in casa domenica 18, ritorno in trasferta giovedì 21) una delle quattro teste di serie, ovvero le tre seconde classificate (Vicenza, Ternana, Cerignola) e la migliore delle promosse dal turno precedente. Il sorteggio è in programma giovedì mattina.

DIRETTA SU TELECOLOR. La partita più importante della stagione verrà trasmessa in diretta esclusiva su Telecolor. Per l’occasione, andrà in onda una versione extra large di Diretta Stadio. Dalle 19, ben quattro ore di trasmissione con la presentazione dell’incontro, le formazioni ufficiali e le voci dei protagonisti nel pre partita, le immagini live del match e un ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori, tutti i risultati, i verdetti del primo turno della fase nazionale dei playoff e il quadro delle partecipanti al sorteggio del secondo turno. In studio Alberto Cigalini in conduzione, Luca Di Gregorio al commento tecnico, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social e i pareri via WhatsApp dei telespettatori al numero 3427712855. Telecronaca di Angelo Patané, interviste di Marco Carli. La differita integrale di Pescara-Catania andrà in onda giovedì sera, alle 22.15, dopo Corner.