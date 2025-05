Pescara a un passo dalla finale

L’Audace Cerignola crolla, il Pescara dilaga ed è a un passo dalla finale. Tra Vicenza e Ternana, invece, tutto invariato. I verdetti delle semifinali d’andata dei playoff di Serie C mandano in vetrina la formazione di Baldini, che passa per 4-1 sul campo dell’undici di Raffaele.

A Cerignola il Var annulla, nel primo tempo, due gol, per fuorigioco, ai gialloblù (rispettivamente di Salvemini, al 15′, e Coccia, al 41′). Nella ripresa Achik entra e si procura un rigore, ma Sainz Maza (10′) si fa parare il tiro dal dischetto da Plizzari. Il Monterisi è una bolgia, Achik (11′) salta il portiere pescarese ma conclude sul palo a porta vuota.

Gol sbagliato, gol subito: Merola tira, Greco respinge, Meazzi di testa in tuffo sblocca il risultato (21′). Lo stesso Meazzi raddoppia (27′) approfittando di una palla vagante in area pugliese. Nel finale espulso per doppio giallo Capomaggio (33′), tris e poker di Tonin (38′ e 43′). In mezzo la rete dell’ex di turno, Cuppone, accorcia il divario per l’1-4 finale.

A Vicenza, davanti ad 11.000 spettatori (con 500 tifosi ospiti), i padroni di casa cominciano meglio, ma poi la Ternana si fa preferire per il palleggio. Cianci spreca un’occasione d’oro (38′ pt) davanti a Confente, Vannucchi para un paio di palloni provenienti da fuori area. Nella ripresa i berici alzano il baricentro ma gli umbri si attestano a difesa del proprio portiere e non rischiano troppo. Ritorno a campi invertiti mercoledì (ore 20).