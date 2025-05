Paura per le Frecce tricolori, dopo Catania incidente a Pantelleria: VIDEO

PANTELLERIA (TRAPANI) – Tre aerei delle Frecce tricolori sono stati coinvolti in un incidente a Pantelleria, a due soli giorni di distanza dall’esibizione di Catania. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un bird strike, ma due si sono toccati in volo e uno è caduto andando fuori pista durante l’atterraggio nell’aeroporto (GUARDA LE FOTO). E’ scattato l’allarme nello scalo dell’isola e sono intervenuti i vigili del fuoco, per il pilota 32enne Luca Battistoni una sospetta frattura alle gambe. Non ci sono stati altri feriti. A Pantelleria oggi si svolgeva l’apertura al pubblico del distaccamento dell’aeronautica militare, l’esibizione delle Frecce era prevista per le 14.30. Gli aerei erano impegnati in un volo di addestramento.

(video di Roberta Monopoli)

“I piloti sono stati bravissimi a riuscire a portare a terra gli aerei – dice il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona -. Doveva essere una giornata di festa per l’isola, poi c’è stata una collisione in volo tra due aerei. Lo scalo non ha subito danni. Solo l’analisi delle scatole nere potrà accertare quanto avvenuto. Chi si trovava nel sedime dell’aeroporto ad ammirare le evoluzioni non si è accorto di quanto avvenuto in cielo. Ma a qualcuno lo scontro tra i due aerei non è sfuggito”.