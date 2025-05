Paura ad Agrigento: crolla ala dell’ex ospedale

AGRIGENTO – Attimi di paura nel cuore di Agrigento. Una porzione interna dell’ex ospedale, attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione per diventare sede del Polo Territoriale Universitario, è improvvisamente crollata. Il cedimento ha provocato un forte boato, udito distintamente dai residenti e dai passanti lungo via Atenea, generando panico tra la gente. Fortunatamente, al momento del crollo non erano presenti operai all’interno del cantiere. La zona è stata transennata per motivi di sicurezza e sono in corso verifiche tecniche per accertare le cause del cedimento.