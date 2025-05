Parte da Siracusa la Settimana nazionale per la sclerosi multipla

SIRACUSA – La Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla si è aperta al Teatro Greco di Siracusa il 24 maggio. L’evento è promosso dalla Associazione Italiana Sclerosi

Multipla (AISM) per sensibilizzare sul tema della patologia causata dalla graduale perdita della mielina, una sorta di guaina di rivestimento attorno alle fibre nervose. Durante la settimana, in tutta Italia, si svolgeranno attività per promuovere l’informazione e la sensibilizzazione sulla sclerosi multipla. In Sicilia, in particolare, un convegno regionale, “Diamo una risposta alle persone con SM”, per discutere le esigenze e i diritti delle persone affette dalla malattia ed una mostra fotografica “PortrAIts”, che racconta i sintomi invisibili della sclerosi multipla attraverso ritratti realizzati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Il 97% degli italiani conosce la malattia.

Un risultato importante che ha portato dal silenzio alla consapevolezza e dalla solitudine alla rete. Ma che non basta: non tutti conoscono i sintomi invisibili della sclerosi multipla, come la fatica. Al Teatro Greco, poco prima della replica di Edipo a Colono di Sofocle, è stato lanciato il messaggio nazionale di sensibilizzazione (vedi foto). Gianluca Pedicini, presidente della Conferenza delle persone con sclerosi multipla, ha ricordato che ancora oggi non si conoscono le cause e neanche una cura definitiva e si è detto emozionato per l’importante cornice del Teatro Greco. Pedicini, ha anche portato i saluti del presidente nazionale Aism, Francesco Vacca. Per rendere visibile il valore di questo messaggio, la sera del 30 maggio i monumenti di tutta Italia si illumineranno di rosso: un gesto simbolico e potente, che testimonia l’impegno diffuso, la partecipazione dei territori, la vicinanza delle istituzioni.