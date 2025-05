Palma d’oro d’onore a Denzel Washington

La Palma d’oro onoraria a sorpresa per Denzel Washington corona la giornata del festival di Cannes in cui il ritorno della leggendaria coppia black con Spike Lee per Highwest 2 Lowest in prima mondiale fuori concorso ha dominato. “Sono emozionato, una grandissima sorpresa per me essere qui a ricevere questo premio, essere una volta ancora a Cannes e ancora una volta collaborando con mio fratello Spike Lee”, ha detto l’attore visibilmente colpito ricevendo il premio prima che cominciasse la premiere mondiale al Grand Theatre Lumiere con tutto il pubblico in piedi ad applaudire l’attore americano.