Palermo subito fuori

CASTELLAMMARE DI STABIA – La Juve Stabia batte con il minimo scarto la bestia nera Palermo e accede al successivo turno dei playoff, dove ad aspettarla c’è la qualificata Cremonese (andata al Romeo Menti mercoledì alle 20.30, ritorno allo Zini di Cremona domenica 25).

Juve Stabia schierata con l’ormai consolidato 3-4-2-1, in campo a sorpresa Mosti al posto di Leone a centrocampo con Peda preferito a Varnier nel ruolo di centrale difensivo. Il tecnico rosanero Dionisi preferisce un più coperto 3-5-2 con il tandem offensivo Brunori-Pohjanpalo con Di Francesco spesso a supporto sulla fascia sinistra.

Dopo un inizio partita senza troppe emozioni con possesso palla gialloblù e ripartenze palermitane, le ostilità si aprono al 24′ con una conclusione a giro dal limite di Di Francesco e conseguente volo plastico di Thiam. L’infortunio muscolare di Fortini (rischiato da Pagliuca e sostituito da Rocchetti) anticipa di un minuto il clamoroso palo di Floriani Mussolini su sontuoso assist di Mosti. Ancor più clamorosa l’occasione della Juve Stabia al 35′: il colpo di testa di Bellich, su angolo di Pierobon, trova pronto al tuffo Audero e sulla ribattuta Candellone alza clamorosamente sulla traversa a meno di mezzo metro dalla porta.

Dopo l’intervallo è Thiam a salvare la propria squadra con un gran volo all’incrocio dei pali su punizione di Brunori. Al 22′ il Menti esplode grazie ad uno spunto del bomber Adorante che, su lancio di Pierobon, beffa Ceccaroni e Baniya prima di beffare Audero. E’ il gol che decide la sfida e manda la Juve Stabia dritta alle semifinali playoff, blindati da una parata di Thiam su Ceccaroni quasi alla fine del recupero.

JUVE STABIA-PALERMO 1-0

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam 7; Ruggero 7 (30′ st Varnier 6), Peda 7, Bellich 6.5; Floriani Mussolini 6.5 (39′ st Andreoni sv), Mosti 6 (30′ st Meli 6), Pierobon 6.5, Fortini 6 (29′ pt Rocchetti 6.5); Piscopo 6.5, Candellone 6; Adorante 7 (39′ st Sgarbi sv). In panchina: Matosevic, Quaranta, Baldi, Gerbo, Maistro, Leone, Louati. Allenatore: Pagliuca 7.

PALERMO (3-5-2) Audero 6; Diakite 6, Baniya 5.5, Ceccaroni 5.5; Pierozzi 6 (45′ st Vasic sv), Segre 6, Gomes 6.5 (45′ st Ranocchia sv), Blin 5.5 (30′ st Le Douaron 6), Di Francesco 6.5 (33′ st Di Mariano 6); Pohjanpalo 5.5, Brunori 6. In panchina: Desplanches, Sirigu, Lund, Insigne, Henry, Buttaro, Verre. Allenatore: Dionisi 5.5

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 6.

RETE: 22′ st Adorante.

NOTE: spettatori 7.114 per un incasso di 158.876 euro. Ammoniti: Ruggero, Adorante, Gomes. Angoli: 7-6 per il Palermo. Recupero: 3′; 8′.