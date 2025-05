PALERMO – Lancio di pietre contro un autobus dell’Amat, la società che gestisce il trasporto pubblico a Palermo. Alcuni ragazzini, come ha denunciato ai carabinieri l’autista della vettura 614 che percorreva via Lanza di Scalea, hanno danneggiato il vetro posteriore del mezzo. Il conducente è tornato in rimessa e ha denunciato quanto successo ai militari. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del mezzo e della zona per risalire agli autori. Non ci sono feriti.