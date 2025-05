PALERMO – Il questore di Palermo ha sospeso per 7 giorni, a far data dallo scorso 29 aprile, la licenza di una discoteca della zona ovest del capoluogo. Il provvedimento ha sancito la temporanea chiusura del locale in seguito a un episodio di violenza registrato lo scorso 30 marzo, sfociato nell’aggressione a un giovane cliente che riportò ferite giudicate guaribili in 8 giorni. I riscontri avviati dalle forze dell’ordine hanno verificato come altri tafferugli erano avvenuti poco prima durante le fasi di accesso alla discoteca provocati da un gruppo di giovani. La discoteca in questione, già lo scorso novembre, era stata teatro di un’aggressione a un altro giovane.