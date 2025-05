Notte di fuoco in via Monserrato

CATANIA – I vigili del fuoco di Catania sono intervenuti la notte scorsa per l’incendio di due auto in via Monserrato, all’altezza dei civici 61/67. Spente le fiamme che avvolgevano entrambe le macchine, si state messe in sicurezza anche le case e le attività commerciali vicine. Non sono stati segnalati danni a persone. Sul posto anche personale della polizia municipale.