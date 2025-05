“Niente calcoli”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della partita con il Pescara, valida per il secondo turno della fase del girone dei playoff e in programma domenica alle 20.

SORTEGGIO. “Urna sfavorevole? Assolutamente no. Bisogna concentrarsi su ciò che si deve fare e non sull’avversario. Se vogliamo arrivare in fondo dobbiamo batterle tutte. Oggi una partita del genere può essere anche un vantaggio perché siamo in crescendo. Il livello si alza, da ora poi saranno tutte difficili”.

PESCARA. “Rispetto al Potenza è una squadra meno di palleggio e più verticale. Hanno elementi di qualità in avanti. Bisognerà leggere bene la gara”.

DOPPIA SFIDA. “Cambia poco. Nei primi due turni non abbiamo badato al vantaggio dato dall’essere testa di serie. Interpretiamola come una gara unica di 180 minuti. Non si devono fare calcoli di alcun tipo, che siano legati ai due risultati su tre, alla gestione dei diffidati o ad altro”.

TIFO. “Domenica sul rigore parato da Dini ho sentito il boato dello stadio. E’ stata la cosa più bella, significa che ci siamo tutti”.

FORMAZIONE. “Schiero sempre la migliore formazione in campo. Gioca chi reputo migliore per questa gara. Dalmonte? Sta determinando ogni partita. Jimenez non è mancato nei playoff, già contro il Potenza ha fatto un passo in avanti. Lunetta sta migliorando notevolmente, speriamo di averlo per la sfida di ritorno. Ierardi si è allenato oggi con la squadra, non ci sono problemi”.

REGOLAMENTO. Il Catania non è testa di serie e quindi per superare il turno deve vincere almeno una partita tra andata e ritorno (mercoledì prossimo in trasferta). Possono andare bene anche una vittoria e una sconfitta con una differenza reti favorevole (esempio: successo 2-0 al Massimino, ko 1-0 all’Adriatico). Il Pescara va avanti con due pareggi o con una vittoria e una sconfitta con lo stesso scarto. In caso di superamento del turno, gli etnei, da non testa di serie, sfideranno con la stessa formula (andata in casa domenica 18, ritorno in trasferta giovedì 21) una delle quattro teste di serie, ossia le tre seconde classificate (Vicenza, Ternana, Cerignola) e la migliore delle qualificate dal turno precedente (Feralpisalò, migliore delle terze, se dovesse andare avanti).

TELECOLOR. Catania-Pescara verrà raccontata da Telecolor a partire dalle 19.30 con Diretta Stadio: tre ore live con la presentazione della gara e le formazioni ufficiali, le emozioni dei 90 minuti con i collegamenti dal Massimino, le interviste post partita ad allenatori e giocatori in anteprima, tutti i risultati in tempo reale dagli altri campi e il quadro completo del primo turno della fase nazionale dei playoff. In studio Alberto Cigalini in conduzione, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social e i commenti via WhatsApp dei telespettatori al numero 3427712855. Al Massimino Angelo Patané e Luca Di Gregorio, interviste di Marco Carli. La differita integrale di Catania-Pescara andrà in onda lunedì sera, alle 22.15, dopo Corner.