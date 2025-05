NICOLOSI (CATANIA) – I carabinieri di Nicolosi hanno arrestato per spaccio di droga un 18enne di San Giovanni La Punta e un 34enne di Mascalucia. I militari li hanno notati su uno scooter in piazza Sant’Antonio a Nicolosi e hanno deciso di fare un controllo. Nella tasca posteriore dei pantaloni del 18enne è stata scovata una dose di cocaina, mentre il 34enne aveva con sé 590 euro dei quali non riusciva a fornire giustificazione. Nel vano sottosella sono state trovate altre 7 dosi di cocaina. Nel frattempo, i militari si sono accorti che il cellulare del 34enne riceveva in continuazione chiamate e messaggi, attraverso comunicazioni in codice relative a quantità e prezzi, confermando che i due gestivano un’attività di spaccio: “3 gr. 20 euro-5 gr. 30 euro-10 gr. 50 euro”. I due sono stati posti ai domiciliari.