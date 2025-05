Nell’auto condizionatori rubati all’università

CATANIA – Ha approfittato di una finestra rimasta aperta per intrufolarsi nella sede dell’università di Catania di via Androne e rubare diversi condizionatori d’aria. A fermarlo con la refurtiva in auto sono stati gli agenti catanesi intervenuti in pochi istanti dopo la segnalazione di un cittadino. Il ladro, un 52enne, è stato notato mentre caricava la sua auto con la merce rubata dagli uffici dell’università, per poi ingranare la marcia e partire in tutta fretta in direzione piazza Santa Maria di Gesù.

I poliziotti si sono messi subito sulle tracce del ladro, secondo le descrizioni fornite nella segnalazione, riuscendo in pochi minuti a intercettare l’auto in via Plebiscito. Una volta aperto il vano portabagagli, gli agenti hanno trovato diversi condizionatori e alcuni arnesi, tra cui cacciaviti e tronchesine, e una torcia. I poliziotti hanno poi controllato i locali dell’università, notando come, in varie stanze, fossero stati staccati i condizionatori. Il 52enne è stato arrestato per furto aggravato, il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia.