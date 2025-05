SANTA TECLA (ACIREALE) – In un ristorante della frazione di Santa Tecla, durante un controllo dei carabinieri, sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie: sporcizia su piani di lavoro e nei frigoriferi, ragnatele nella cappa della cucina e contenitori per alimenti conservati in modo non conforme. Il titolare è stato sanzionato per 1.000 euro.