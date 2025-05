Nel camion 5 tonnellate di tonno rosso non tracciato

SIRACUSA – La guardia costiera di Siracusa, sotto il coordinamento della capitaneria di porto, nel corso di controlli ad automezzi isotermici, a Portopalo di Capo Passero ne ha sorpreso uno che trasportava un ingente quantitativo di tonno rosso, destinato alla commercializzazione, senza la prevista documentazione di tracciabilità. E’ stata elevata una sanzione amministrativa per 2,666 euro. Il prodotto ittico, 22 esemplari di tonno rosso, per un quantitativo di quasi 5 tonnellate, è stato sequestrato. Dopo i campionamenti da parte dell’Asp di Noto, è stato dichiarato idoneo al consumo e, pertanto, devoluto in beneficenza.