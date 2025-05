CALTAGIRONE (CATANIA) – Un agente di polizia penitenziaria, il 25enne Antonio Grasso, è morto a Caltagirone finendo contro un muro con la propria moto, una Kawasaki 600. L’incidente è avvenuto in nottata in via Parini. Il ragazzo lavorava in Sardegna e si sarebbe dovuto trasferire in Lombardia. Soccorso dal 118, il motociclista è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale Gravina.