Minaccia moglie con ascia e aggredisce i carabinieri

SCICLI (RAGUSA) – I carabinieri di Scicli sono intervenuti in una casa della frazione di Donnalucata dopo una segnalazione arrivata al 112 nella quale un uomo riferiva che avrebbe ucciso la moglie con un’ascia qualora non fossero intervenute le forze dell’ordine. I militari, non appena arrivati, hanno trovato la donna in strada in precarie condizioni di salute e in uno stato di sofferenza psichica. La loro presenza ha scatenato la rabbia del 59enne che è andato in escandescenza e li ha aggrediti.

Con difficoltà il 59enne è stato bloccato, ma la sua furia è proseguita a bordo dell’auto di servizio con tentativi di atti di autolesionismo. A seguito della colluttazione i militari sono rimasti feriti. La donna, molto scossa, è stata soccorsa nell’ospedale Baglieri di Modica e ha riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Il 59enne è stato arrestato per lesioni, minacce, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e portato nel carcere di Ragusa.