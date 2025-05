Michelle Obama: “Oggi sono in terapia”

NEW YORK – Michelle Obama ha rivelato all’imprenditore e life-coach britannico Jay Shetty, in una puntata del suo podcast On Purpose, di avere attualmente intrapreso la psicoterapia per affrontare meglio “la prossima fase della mia vita”, dopo la fine della vita pubblica alla Casa Bianca, quando il marito Barack Obama era presidente Usa (2009-2017). In molti hanno avanzato ipotesi sulla fine del loro matrimonio, dopo che Michelle ha deciso di saltare alcuni eventi pubblici come il secondo insediamento del presidente Donald Trump. L’ex first lady, oggi sessantenne, ha raccontato a Jay Shetty di essere in una fase di transizione, avendo superato un momento difficile della propria vita: “Sono una donna con il nido vuoto, le mie figlie, Malia e Sasha, 26 e 24 anni sono volate via. E ora, per la prima volta, ogni scelta è completamente mia. Ora non ho più la scusa di dire ‘le ragazze hanno bisogno di questo’ o ‘a mio marito serve quest’altro’ o ‘al Paese serve questo’. Quindi posso farmi aiutare”. Michelle spiega di volersi liberare di vecchie abitudini e di voler fare i conti con alcuni sensi di colpa del passato.