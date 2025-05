Messina, futuro sempre più nero

Dopo la retrocessione in Serie D, il futuro si fa nero per il Messina anche dal punto di vista societario. In attesa di nuovi sviluppi sul troncone principale dell’inchiesta aperta nelle scorse settimane, la Procura di Messina, attraverso il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e il sostituto Fabrizio Monaco, ha presentato istanza di liquidazione giudiziale.

Una decisione arrivata dopo l’analisi della documentazione acquisita e le prime testimonianze raccolte. Secondo quanto accertato, la società non ha la capacità economica per proseguire l’attività a causa dello stato d’insolvenza che si è determinato col passaggio di quote da Pietro Sciotto alla AAD Invest e in questo stato di cose è difficile consentire l’esercizio provvisorio con il mantenimento della squadra in Serie D.

Già fissata l’udienza per il 10 giugno. La società potrà, in quella sede, presentare le proprie tesi per respingere l’ipotesi e la decisione dovrebbe arrivare nei giorni seguenti. Il curatore sarà scelto dal collegio fallimentare se verrà aperta la procedura della liquidazione giudiziale e avrà il compito di quantificare il debito complessivo, tentare di soddisfare i creditori e vendere il titolo sportivo a chi fosse interessato.