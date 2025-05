Maxi tamponamento sulla statale 115: quattro feriti, grave un bambino

SCIACCA (AGRIGENTO) – Sono almeno 4 le auto coinvolte in un maxi tamponamento che si è verificato nel pomeriggio sulla statale 115, in territorio comunale di Sciacca (Agrigento), nei pressi dello svincolo per la località balneare di San Giorgio. Quattro persone sono rimaste ferite. Tra di loro anche un minorenne in gravi condizioni, soccorso da un elicottero del 118, atterrato sulla sede stradale poco dopo che alcuni passanti hanno fatto scattare l’allarme. Una delle auto interessata dall’incidente è quella su cui viaggiava l’arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, rimasto ferito ma in modo lieve. Sul posto polizia, carabinieri, vigili del fuoco e due ambulanze, che hanno trasportato gli altri feriti all’ospedale di Sciacca per i primi accertamenti. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Il traffico è stato interrotto in entrambe le direzioni, e si sono generati lunghi incolonnamenti di auto.