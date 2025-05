Martellate in serie: preso il ladro catanese

CATANIA – Intorno alle 23 passando in viale XX Settembre i carabinieri di Catania hanno scorto una figura sospetta all’interno di una Mercedes parcheggiata lungo la strada. Il guidatore ha tentato di nascondersi sotto il cruscotto, ma non ha potuto sottrarsi al controllo. A maggior ragione perché i militari si sono anche accorti che il deflettore posteriore destro era in frantumi.

Sotto il sedile c’era uno zaino con attrezzi da scasso, tra cui un martelletto frangivetro e una serie di chiavi a forchetta. Quindi i carabinieri hanno identificato l’autista, un 42enne pregiudicato, e scoperto che anche una Fiat 500X parcheggiata a strettissimo contatto con la Mercedes aveva il deflettore infranto e l’abitacolo completamente rovistato, con documenti e oggetti sparsi ovunque, esattamente come la berlina sulla quale avevano beccato il 42enne. Il quale il mese scorso era stato sottoposto all’obbligo di firma proprio per furto all’interno di una macchina violata. Per lui è scattato l’arresto.