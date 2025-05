Martedì Catania e dintorni senz’acqua

CATANIA – Una grossa fetta di Catania a secco domani, martedì 13 maggio, a causa della sospensione dell’erogazione idrica annunciata dalla Sidra. Per l’intera giornata, infatti, mancherà l’acqua a causa di interventi di manutenzione straordinaria su alcuni tratti dell’antico canale potabile che approvvigiona parte della città di Catania e alcune zone dei comuni limitrofi di Tremestieri Etneo e Gravina di Catania.

L’area interessata dai disservizi riguarda i quartieri Cibali, Fortino, San Cristoforo, Angeli Custodi, San Giovanni Galermo, San Nullo, Civita, Consolazione, Cappuccini, Rapisardi, ma potrebbero comunque verificarsi disagi anche nelle zone circostanti. Questi i confini. Nord: circonvallazione di Catania e precisamente viale Odorico da Pordenone, viale Andrea Doria, viale F. Vivaldi, viale Usodimare; Est: vie Vincenzo Giuffrida, Ventimiglia, Calì; Ovest: vie Sebastiano Catania, Merlino, Torresino, Cosentino Sava, Nuova, S.M. Castaldi, Dell’Oro, Curia, Giuseppe Missori, Besana, della Regione; Sud: via Della Concordia, via SS.M. Assunta. Si aggiungono le aree a monte della circonvallazione di Catania in cui ricadono le seguenti vie: Pietra dell’Ova, Canalicchio, Ferro Fabiani, Emanuele da Bormida e traverse limitrofe; Galermo, Santa Rosa da Lima, Tirreno, Capo Passero, Ustica, San Zenone e traverse limitrofe. Disservizi anche nel quartiere Canalicchio nelle vie che ricadono nel comune di Tremestieri Etneo e nei quartieri Fasano e Carrubella di Gravina di Catania.

Il servizio idrico verrà riattivato nella tarda serata del 13 maggio, i parametri di esercizio torneranno alla piena normalità tra la sera del 14 e la mattina del 15. Nel corso dei lavori saranno a disposizione i servizi di emergenza e pronto intervento tramite il numero verde Sidra 800-901755, attivo h24.