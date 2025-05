MARSALA (TRAPANI) – Con oltre un chilo di cocaina in auto, sfreccia davanti a un posto di blocco dei carabinieri in contrada Birgi a Marsala. Insospettiti, i militari lo hanno inseguito e bloccato. Nell’auto il 26enne aveva 1,2 chili di cocaina. Dopo la convalida dell’arresto al Tribunale di Marsala, il 26enne è stato richiuso in carcere.