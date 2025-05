Maggio con l’ombrello

Maggio sarà un mese molto piovoso, già da questa settimana. Colpa di un campo di alta pressione dalle Azzorre che si è instaurato verso il mare di Norvegia fino al mare di Barents e alla Russia settentrionale e di una formazione ciclonica sul Mediterraneo che potrebbe persistere sull’Italia per settimane. Le piogge, dal Nord a Sud, saranno alternate a fasi soleggiate e più probabili nelle ore pomeridiane. Nelle prossime ore sono previste piogge al mattino soprattutto al Centronord, con fenomeni a tratti intensi, grandine e colpi di vento specie in Pianura Padana. Forti acquazzoni anche sulle regioni centrali tirreniche, mentre al Sud si avrà qualche rimasuglio di caldo con punte di 28° in Sicilia e Calabria. Mercoledì i rovesci colpiranno specialmente il Nord, mentre tra giovedì e domenica i fenomeni saranno meno frequenti e più concentrati nelle ore pomeridiane. Nelle prossime due settimane sono previsti rovesci pomeridiani su gran parte della penisola.