Macron schiaffeggiato dalla moglie: il video è virale

VIETNAM – Appena arrivati in Vietnam, ancora a bordo dell’aereo presidenziale, il presidente francese, Emmanuel Macron, è stato schiaffeggiato dalla moglie Brigitte davanti a un pubblico di addetti allo scalo e di giornalisti. L’episodio è stato ripreso in un video, diventato subito virale: nelle immagini si vede il portellone dell’aereo aprirsi, Macron che si affaccia, in procinto di scendere, e che girandosi verso la moglie si becca un piccolo ceffone in viso. Subito dopo i due, sorridenti, scendono dall’aereo come se nulla fosse accaduto. Immediata è arrivata la smentita dell’Eliseo, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna lite ma soltanto “un momento di sfogo tra il presidente e la consorte, rilassati prima di cominciare la visita”.

I due scherzavano? Oppure stavano litigando? Non è chiaro dalle immagini, certo è che il video è stato condiviso sul web in pochi minuti. Un’immagine che offre diversi spunti: che due coniugi possano litigare è nella normalità, ma che lo facciano un presidente e la sua consorte, specialmente in pubblico, risulta davvero curioso. Colpisce anche, a vedere la scena, la rapidità con cui Macron si riprende subito dopo lo schiaffetto, sistemandosi i capelli e affacciandosi dal velivolo sorridente.