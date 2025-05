Macelleria catanese da incubo tra sporcizia e cibo non tracciato

CATANIA – Gravi criticità sono state riscontrate, durante i controlli della polizia di Catania, in una macelleria di via Di Prima, nel quartiere San Berillo. Il titolare è stato sanzionato per oltre 8.700 euro. In particolare, sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie legate alla presenza di tracce di umidità nei locali adibiti a servizi igienici. Al titolare è stato intimato il ripristino delle condizioni igieniche entro trenta giorni, in caso di inottemperanza scatterà la sanzione di 2.000 euro e la sospensione.

Sono stati trovati, inoltre, 10 chili di carne senza tracciabilità. Dal momento che non è stato possibile risalire alla provenienza, si è resa necessaria la distruzione. Sequestrati anche 10 litri di olio, anche in questo caso privo di tracciabilità. Sono scattate multe per 1.500 euro.

Durante il controllo, gli agenti hanno appurato l’ampliamento della superficie di vendita in modo irregolare con conseguente multa di 3.098 euro. Inoltre, sono state rilevate altre infrazioni amministrative per l’assenza della tabella oraria, l’installazione di insegne esterne non autorizzate e la mancata esposizione del prezziario. Per queste irregolarità sono state effettuate sanzioni per poco più di 2.100 euro.

I poliziotti hanno identificato, oltre al titolare, anche la moglie e due figli, di 6 e 8 anni, trovati a giocare su un materasso sudicio buttato a terra e infilato in un anfratto della cucina accanto ai fornelli. I genitori hanno dichiarato di dormire lì saltuariamente e che avrebbero provveduto a trovare un luogo idoneo per far giocare i bambini.