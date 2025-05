Scalo di Comiso deserto: “E’ uno scempio”

COMISO (RAGUSA) – Nell’ampio piazzale esterno si intravedono solo tre auto parcheggiate, all’interno dell’aeroporto di Comiso non c’è anima viva. Il bar è chiuso, i tabelloni luminosi sono vuoti, nessun aereo in partenza e in arrivo. A filmare la scena desolante è il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone. Nel video fatto sabato pomeriggio, si vede il sindaco che si aggira, assieme a un suo assessore, nello scalo completamente deserto.



Gestito dalla Sac, la stessa società che ha in mano l’aeroporto Fontanarossa di Catania, l’aeroporto di Comiso è costato oltre 35 milioni di euro, l’anno scorso la Regione siciliana ha stanziato altri 3 milioni per finanziarne il potenziamento. “Posso capire che ci sia stato un calo negli ultimi anni di circa il 15% nei numeri di questo aeroporto – dice il sindaco durante la diretta su Fb -. Ma oggi l’aeroporto è chiuso. Si è riusciti in una impresa che appariva impossibile: farlo chiudere. E’ un disastro, è uno scempio. Ho sentito dire che sono in arrivo voli esteri, che dovrebbe arrivare Ita, che ben venga ma fino a oggi sono solo chiacchiere”.