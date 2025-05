CATANIA – E’ in aumento il tremore vulcanico dell’Etna. C’è una nuova fase eruttiva ai crateri sommitali che non è osservabile direttamente per la presenza di un’intensa copertura nuvolosa, ma a grande distanza si sentono i boati del vulcano. La nube si disperderebbe in direzione est-nord-est. Il tremore ha la tendenza a un ulteriore aumento. L’Ingv ha emesso un bollettino di avviso per il volo (Vona) di colore arancione, ma per ora non ci sono conseguenze per l’aeroporto di Catania.