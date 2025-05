Ladro di profumi preso nel negozio di via Etnea

CATANIA – È stata una telefonata ad avvertire i carabinieri, intorno alle 20:00, che in quel momento si stava consumando un furto in un multistore di via Etnea. La gazzella ha così raggiunto in una manciata di minuti l’attività commerciale, dove ha sorpreso un uomo di 31 anni, nato in Marocco e residente a Catania, mentre tentava di allontanarsi dal negozio con la refurtiva nascosta in tasca. Il suo gesto, però, non era sfuggito agli addetti alla sicurezza che lo avevano visto prelevare un costoso profumo dallo scaffale, scartarlo e nasconderlo nel giaccone. Quando i militari sono intervenuti, hanno bloccato l’uomo che aveva appena superato le barriere antitaccheggio senza effettuare il pagamento, quindi lo hanno perquisito, recuperando la bottiglia che è stata restituita ai commercianti. L’uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato.