False multe stradali dall’Austria: nuova truffa nel Catanese

CATANIA – Nuovo allarme truffe ai danni dei cittadini, in particolare delle persone anziane. Il Codacons Sicilia segnala, nella provincia di Catania, una pericolosa pratica fraudolenta: ignoti si presentano nelle case spacciandosi per postini, indossando abiti con la scritta Poste Italiane e consegnano buste bianche prive di timbri o loghi ufficiali.

All’interno della corrispondenza si trova una lettera, apparentemente inviata dal ‘Land Salzburg’, scritta in tedesco e accompagnata da una traduzione italiana, che riferisce di una presunta infrazione stradale commessa in Austria. Il documento – che richiama la direttiva 2015/413/Ue – accusa il destinatario di eccesso di velocità, riportando dati personali e della sua auto, e richiede il pagamento di una multa di 30 euro, da effettuarsi tramite bonifico Sepa entro quattro settimane.

Anche se la vittima non ha mai viaggiato all’estero, il raggiro è costruito nei minimi dettagli per sembrare credibile: sfrutta infatti importi modesti, spesso sufficienti a indurre le persone, soprattutto le più fragili, a pagare senza indagare. A tutela del cittadino, il Codacons ha presentato denuncia alla Procura di Catania.

Il Codacons sottolinea che si tratta di una palese violazione della privacy e di una diffusione non autorizzata di dati personali, e invita i cittadini a prestare massima attenzione a qualsiasi comunicazione sospetta, soprattutto se consegnata con modalità anomale o da individui non identificabili. Chiunque riceva una lettera simile o voglia segnalare episodi analoghi può contattare il Codacons Sicilia scrivendo all’indirizzo email [email protected], oppure tramite WhatsApp al numero 3715201706 o telefonicamente allo 095/441010 per ricevere assistenza e chiarimenti.