CASTELBUONO (PALERMO) – Il 26enne Gabriele Allegra è morto in un incidente stradale mentre percorreva la statale 286 delle Madonie, nei pressi di Castelbuono, in sella alla sua moto di grossa cilindrata. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il giovane di Castelbuono ha perso il controllo del mezzo: i sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.