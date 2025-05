MESSINA – Un 38enne, Domenico De Luca, è morto ieri sera sulla statale 113 tra Sant’Agata di Militello e Torrenova, nel Messinese, in un incidente stradale autonomo. La vittima viaggiava in direzione di Sant’Agata quando, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo che è finito contro il terrapieno nella corsia opposta, ribaltandosi.