Attesa finita: a Catania apre parco di viale Sanzio

CATANIA – Dopo tanta attesa il Comune di Catania annuncia l’apertura al pubblico della nuova area di piazzale Raffaello Sanzio, che comprende il parcheggio scambiatore e il grande parco intitolato al penalista Serafino Famà, vittima della mafia. Il parcheggio dispone di 315 stalli per auto e 12 per autobus. L’intera area è completata da un moderno parco con oltre 150 nuovi alberi, due ulivi secolari, 5.000 cespugli, prati, un’area giochi e attrezzature per il fitness all’aperto.

Sono stati installati anche un impianto di illuminazione a energia solare, un sistema automatizzato per il controllo degli accessi, il conteggio in tempo reale dei posti disponibili, pagamenti elettronici e un sistema di videosorveglianza con 75 telecamere. “Giovedì – dice l’amministrazione – lo consegneremo ai cittadini catanesi”. Il parco, dotato di 5 fontanelle e 58 panchine, sarà affidato in gestione all’Amts, che curerà anche l’operatività del parcheggio scambiatore. In una prima fase l’accesso sarà completamente gratuito.