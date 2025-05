La lite mesi fa, si vendica tamponandolo in scooter

BIANCAVILLA (CATANIA) – Un 18enne di Biancavilla è stato denunciato dopo aver provocato un incidente stradale per ‘vendicarsi’ di una lite per futili motivi avvenuta nei mesi scorsi con un 17enne di Adrano. Il minorenne mentre era su uno scooter in via della Regione, proprio nelle vicinanze del commissariato di polizia, è stato tamponato dall’auto guidata dal 18enne. Dopo essere stato urtato, il 17enne è caduto a terra, con una gamba bloccata sotto il peso dello scooter. Per tutta risposta, il 18enne, anziché prestare soccorso, è sceso dall’auto e ha sferrato un violento calcio contro il ragazzino.

In quel momento una pattuglia che stava rientrando in commissariato ha assistito alla scena e ha fermato l’aggressione ancora in corso, bloccando il 18enne. Il ragazzino è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla dal quale è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Il 18enne è stato denunciato per lesioni pluriaggravate e atti persecutori.