Incidente a Yellowstone: italiana tra i 7 turisti morti

Sette turisti stranieri, tra cui un’italiana nata a Milano, sono morti ieri in un incidente stradale tra un pick-up e un furgone passeggeri in Idaho, a circa 24 km dal parco nazionale di Yellowstone. Entrambi i veicoli hanno preso fuoco. Nell’incidente sono rimasti coinvolti turisti italiani e cinesi. Sei delle vittime (di cui 5 cinesi) erano a bordo del furgone, un Mercedes, che trasportava 14 persone. Anche l’autista del pick-up, un Dodge Ram, è morto, otto i feriti. L’incidente è avvenuto sulla U.S. Highway 20 vicino a Henry’s Lake, una meta popolare per escursioni a piedi, in bicicletta e pesca nell’Idaho orientale. La causa della tragedia è in fase di accertamento. Per identificare i morti è stato necessario il test del Dna perché i loro corpi sono stati resi irriconoscibili dal fuoco.