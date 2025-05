Incendio a Librino: salvati donna, bambino e 2 cani

CATANIA – Nella tarda mattinata di oggi un incendio è divampato a Catania in un appartamento al nono piano di uno stabile in viale Grimaldi a Librino. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco dal distaccamento Sud, dalla sede centrale, oltre a due autobotti, un’autoscala, un mezzo logistico e il funzionario di guardia. Durante le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una donna, un bambino e due cani. L’incendio ha interessato l’intero appartamento e, a scopo precauzionale, l’intero palazzo è stato evacuato durante le fasi di spegnimento. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Presenti sul posto anche sanitari del 118 e i carabinieri.