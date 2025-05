In via Etnea un fiume per la Palestina

Migliaia di persone hanno manifestato a Catania per la Palestina aderendo alla mobilitazione promossa a livello nazionale dal professor Tomaso Montanari, da una rete di intellettuali e da moltissimi cittadini per ricordare i morti a Gaza. Il corteo è partito dalla villa Bellini e ha invaso via Etnea, con slogan, striscioni e cori.

Per lo stesso motivo un lenzuolo bianco è stato dispiegato dagli attori della tragedia Edipo a Colono ieri sera al Teatro Greco di Siracusa. Dopo avere ricevuto gli applausi degli spettatori, gli attori in accordo con la Fondazione Inda hanno steso il lenzuolo in scena. Il Comitato Palestina due Popoli due Stati e l’associazione Ad Gentes avevano chiesto di poter leggere prima di ogni spettacolo della stagione una poesia di un poeta palestinese: i vertici della fondazione hanno negato l’autorizzazione, ma hanno accolto la richiesta degli attori di poter stendere un sudario.