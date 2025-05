In cielo i Top Gun: Catania a bocca aperta

CATANIA – Migliaia di persone col naso all’insù. Tutti a guardare le acrobazie delle Frecce Tricolori che hanno volato nel cielo del lungomare di Catania per l’esibizione dell’Air Show (GUARDA LE FOTO), organizzato dall’Aero Club etneo con il patrocinio dell’aeronautica militare e del Comune. Uno spettacolo cominciato nel primo pomeriggio con il brano “Gli uccelli” di Franco Battiato, le sfilate di elicotteri e le simulazioni di salvataggio in mare, fino al clou intorno alle 18, quando gli aerei partiti dalla base di Sigonella si sono presentati sulle teste degli spettatori dell’ex piazza Nettuno e hanno sfrecciato con le loro scie colorate incrociandosi a pochissimi metri di distanza, anche sotto gli occhi del catanese Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare.

La “regia” delle Frecce era del tenente colonnello pilota Franco Paolo Marocco. Tra le figure più spettacolari, la “scintilla tricolore”: nove velivoli che si aprono contemporaneamente in ventaglio disegnando altrettanti spicchi di fumo tricolore, per poi ritrovarsi in un ricongiungimento tecnicamente complesso e visivamente magnetico. Una manovra il cui nome è stato scelto nel 2015. A chiudere lo spettacolo la grande virgola nel cielo disegnata dalla pattuglia e attraversata verticalmente dal solista: una firma in aria. Il tutto raccontato dallo speaker ufficiale, Giovanni Lopresti, che ha illustrato in tempo reale ogni passaggio, mentre una colonna sonora selezionata – da “Con te partirò” a “Divenire” di Ludovico Einaudi fino alla Turandot di Puccini – ha offerto al pubblico una dimensione quasi cinematografica.

Inevitabile subito dopo la fine dello spettacolo un intasamento colossale di macchine al lungomare, tanto che pure le ambulanze sono rimaste imbottigliate.