Il miglior lido d’Italia è siciliano

TAORMINA (MESSINA) – Il Lido villeggiatura di Villa Sant’Andrea è stato premiato come ‘migliore beach club d’Italia’ dalla “Guida ai migliori beach club d’Italia” curata dal giornalista Andrea Guolo e dall’attrice teatrale e blogger Tiziana Di Masi. Situato nell’iconica Baia di Mazzarò a Taormina, ha ottenuto il massimo del punteggio, ‘3 ombrelloni gold’. Altre 12 strutture balneari italiane hanno ricevuto il massimo punteggio in occasione della cerimonia di premiazione dopo un’ispezione dei servizi offerti da oltre 300 stabilimenti condotta personalmente da Guolo e Di Masi lo scorso anno. Per la stagione 2025 il Lido villeggiatura taorminese ha già riaperto