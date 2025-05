Il lungomare di Catania avrà un nuovo volto

CATANIA – La giunta del Comune di Catania ha approvato il Piano di fattibilità tecnico-economica del progetto di rigenerazione del lungomare di Ognina nel tratto compreso tra le piazze Europa e Mancini Battaglia. Il 20 maggio, al Palazzo della Cultura, il sindaco Enrico Trantino e l’assessore ai Lavori pubblici Sergio Parisi incontreranno stakeholder, categorie professionali e cittadinanza per un confronto pubblico dedicato alla condivisione del Piano strategico unitario per l’attuazione degli interventi.



L’obiettivo, si sottolinea in una nota dell’amministrazione comunale, è “avviare un processo condiviso di informazione e dialogo su un progetto che mira non solo alla riqualificazione urbana e paesaggistica del borgo marinaro di Ognina, ma anche al miglioramento della vivibilità e della connessione tra città e mare”. Saranno installati monitor che mostreranno i progetti partecipanti al concorso internazionale, insieme a un plastico del progetto vincitore. Interverranno, inoltre, i dirigenti e i tecnici comunali coinvolti, i progettisti autori della proposta vincitrice e i membri della Commissione giudicatrice.