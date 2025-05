Il doppio nodo del Catania

Allenamenti finiti, ma il Catania non va certo in vacanza. Chiusa la stagione con il rompete le righe della prima squadra nello scorso venerdì, è già tempo di mettersi al lavoro per la prossima annata, la terza di fila in Serie C per la gestione Pelligra.

In attesa di riscontri sull’offerta formulata per Torre del Grifo, la società etnea si sta concentrando sulla definizione di alcuni ruoli chiave. Tutto fatto per il nuovo direttore generale Alessandro Zarbano, pur ancora non annunciato ufficialmente, all’opera ormai da tempo.

Meno consolidato il quadro nell’area tecnica. La posizione di Mimmo Toscano, che ha ancora un anno di contratto, è chiara: l’allenatore ha chiesto al club garanzie per il prossimo campionato e aspetta riscontri da parte della dirigenza. In settimana un confronto con il vicepresidente Grella potrebbe risolvere la questione in senso positivo.

Situazione più in bilico, invece, per quel che riguarda Daniele Faggiano. Al di là delle voci che lo vorrebbero a Modena, l’esperienza del direttore sportivo a Catania potrebbe concludersi dopo una sola stagione. Anche in questo caso, i prossimi giorni serviranno a dare il responso sulla figura del ds.